Dia terá temperatura baixa e muitas nuvens em SP

O dia permanece com muitas nuvens e pequenos períodos de sol. Essa condição não permite grande elevação das temperaturas, e a máxima não ultrapassa os 21ºC. Os índices de umidade relativa permanecem em níveis confortáveis, acima dos 65%. Não há previsão de chuva forte para a capital paulista. No fim do dia, em função da grande cobertura de nuvens, pode ocorrer garoa ocasional em alguns bairros.

Nos próximos dias, essa condição atmosférica não muda muito e os dias permanecem com muitas nuvens e temperaturas abaixo da média esperada para o mês. Até a sexta-feira, a sensação será de frio, principalmente entre o fim da noite e a madrugada. Os termômetros variam entre mínima de 12ºC e máxima de 21ºC.

País

A chuva também atinge boa parte do País nesta terça-feira, e pode ser forte nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).

O tempo será nublado e com pancadas de chuva em grande parte das Regiões Norte e Nordeste, além dos Estados de Mato Grosso, Goiás e do Distrito Federal. Haverá chance de chuva forte em muitas localidades. No centro-norte e leste de Minas Gerais, Espírito Santo e no sul da Bahia, o tempo ficará encoberto e com chuvas ao longo do dia.

Nas demais áreas de Minas, no Rio de Janeiro, e entre o litoral de Santa Catarina e litoral norte de São Paulo, as chuvas ocorrerão de maneira fraca e bem isolada. Variação de nuvens em toda faixa leste de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. O dia será parcialmente nublado no litoral do Acre e do Pará, faixa norte e nordeste da Região Nordeste e leste e sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do País, sol e poucas nuvens.