Diácono é preso acusado de estuprar menina de 14 anos O religioso Jaime da Silva, de 59 anos, diácono da Igreja do Evangelho Quadrangular, foi preso nesta terça-feira, em Sorocaba (SP), acusado de estuprar uma garota de 14 anos. Ele foi flagrado por integrantes da Guarda Civil Municipal quando mantinha relações sexuais com a vítima em seu carro, em uma rua do Jardim Novo Horizonte, zona norte da cidade. A menina estava nua no banco traseiro do automóvel e Silva estava sem a camisa. Ela contou aos guardas que era molestada havia um ano. O diácono exigia que ela fizesse sexo oral e, depois, fazia o mesmo com ela.