Diadema e Ubatuba fazem mapeamento

As prefeituras de Diadema, na Grande São Paulo, e de Ubatuba, no litoral norte, afirmam ter instituído planos preventivos para proteger os municípios de enchentes e/ou deslizamentos em parceria com a Defesa Civil, que incluem monitoramento das áreas de risco durante a temporada de chuvas, de dezembro a março.

Secretário de Cidadania e Defesa Social de Ubatuba, Claudinei Salgado disse que o maior problema do município é com a regularização fundiária, por conta de ocupações. "Mais da metade dos 110 bairros de Ubatuba é irregular, ou seja, não existe. Não podemos solicitar verbas de infraestrutura se não regularizarmos essas áreas", afirma Salgado.

Ainda segundo o secretário, a prefeitura mapeou as áreas invadidas, deu o direito de propriedade às famílias que já moravam nelas e congelou as novas ocupações. "A própria população denuncia quando começa alguma", diz ele. Já a prefeitura de Diadema informou que, das 47 áreas mapeadas pelo IG como sendo de risco, 15 passaram por obras, mas outras 4 foram incluídas em um mapeamento mais recente. Atualmente, a cidade tem 36 áreas de risco.

Durante o período de chuvas, a Defesa Civil monitora as regiões de maior perigo e remove as famílias em casos de perigo, segundo a administração. A prefeitura afirma ainda que mantém programas de limpeza de bueiro para evitar entupimento e, consequentemente, alagamentos.

De posse de uma carta geotécnica, atualização constante das áreas de risco e níveis pluviômetros, a Defesa Civil de Santos evita mortes por desmoronamentos nos morros há cerca de dez anos. Os agentes recebem a previsão de chuvas intensas até três horas antes de despencarem. Todo ano, visitam as comunidades, alertando sobre os sinais de perigo que devem ser observados na natureza. "A primeira recomendação é para deixarem os imóveis", diz Emerson Marsal, coordenador da Defesa Civil da cidade.

Em Diadema também não houve nenhuma morte em decorrência das fortes chuvas que atingem o Estado desde o início de dezembro. Em Ubatuba, uma criança de 8 anos morreu soterrada em sua casa após um deslizamento de terra.

A rotina do casal de aposentados Arivaldo Ribeiro, de 62 anos, e Leonice Rebucci Ribeiro, 58, reflete o sofrimento de outro moradores da Vila Santa Rita, em Diadema. Há 40 anos na região, o casal improvisa para poder continuar no mesmo endereço, na Rua Tucum. Localizado próxima ao Córrego Menino Jesus, o sobrado do casal há 16 anos perdeu a parte térrea. Após uma forte enxurrada, Ribeiro levou os móveis das salas de estar e de jantar para o piso superior. A parte térrea da residência foi batizada de "cantinho da bagunça".

Segundo a filha, Renata Ribeiro, de 38 anos, em dias de chuva, mesmo com a instalação de uma comporta de 1,60 metro - equipamento ajustado em frente aos portões para conter a entrada de água - o "cantinho" fica cheio. E se as nuvens no céu anunciam que o tempo está fechando, Leonice corre para esvaziar as duas garagens e leva o carro para um endereço onde aluga, por R$ 50 mensais, uma vaga para o automóvel.

Na mesma rua, o encarregado Vanderlei Valoto, de 40 anos, desistiu das promessas da Prefeitura de consertar os bueiros da rua e controlar o córrego que transborda com a chuva. Depois de 14 anos no local está de mudança. "Não posso nem viajar porque a casa não pode ficar sozinha", reclama. O próximo morador sabe dos problemas, inclusive que nos dias de temporal a garagem também fica inutilizável.