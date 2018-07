Diadema tenta mediar acordo após incêndio em galpão

Os proprietários da Di-All Química e o dono do galpão que pegou fogo em Diadema, no Grande ABC, foram convocados pela Secretaria de Assuntos Jurídicos a comparecerem às 14 horas desta sexta-feira, 3, na sede da prefeitura, para a apresentação de uma proposta da Câmara de Conciliação, que deverá ser feita para um acordo extrajudicial. O incêndio no depósito de produtos químicos aconteceu há uma semana.

Até as 11 horas, os empresários ainda não tinham confirmado presença. De acordo com a prefeitura, o resultado do encontro será repassado às famílias em reunião marcada para a próxima segunda-feira, 6, às 17 horas, na sede da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC).

Caso a proposta de acordo seja negada pelos empresários, tanto a prefeitura como a Defensoria do Estado se colocarão mais uma vez à disposição das famílias que desejarem o serviço de assessoria jurídica.