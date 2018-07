Diageo desiste de comprar tequila Jose Cuervo

O fracasso das tratativas poderá alimentar rumores de que a Diageo está negociando com a norte-americana Beam, responsável pela Sauza, segunda tequila que mais vende no mundo.

Um jornal tinha noticiado no fim de semana que a Diageo negociava com a japonesa Suntory para juntas oferecerem 10 bilhões de dólares pela Beam. A companhia britânica se negou a comentar o assunto.

Um comunicado nesta terça-feira anuncioou que as negociações tinham fracassado. As duas companhias vinham discutindo o preço desde o ano passado. A Diageo é a maior distribuidora da Jose Cuervo --avaliada em 3 bilhões de dólares-- fora do México, e esse contrato acaba em junho de 2013.

(Por Rosalba O'Brien)