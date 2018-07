Diamante amarelo de 110 quilates vai a leilão em Genebra

Uma das estrelas do leilão anual de joias em Genebra é um diamante amarelo de 110 quilates.

Chamado de Gota de Sol, deve ser leiloado por pelo menos US$ 11 milhões. A pedra pode ser uma das maiores deste tipo e uma das mais perfeitas já leiloadas.

David Bennett, leiloeiro da Sotheby's, afirma que "entre US$ 11 milhões e US$ 15 milhões é uma boa estimativa para o preço do diamante".

Para os que se espantam com o preço, Bennett lembra que no ano passado a casa leiloou um diamante por US$ 46 milhões, o que demonstra que existem compradores para estas pedras raras.

Desde o começo da crise econômica, em 2008, o setor de vendas de pedras raras está aquecido, o que demonstra que alguns negociantes ainda têm o dinheiro e querem investir em bens considerados mais seguros como arte e joias.