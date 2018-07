Diamante pode chegar a US$ 10 milhões em leilão

Um colar com o maior diamante amarelo já levado a leilão vai ser vendido em Hong Kong no mês que vem, e a expectativa é de que a jóia alcance o valor de quase US$ 10 milhões. O colar com um diamante de 102.56 quilates foi exibido ao público nesta segunda-feira pela casa de leilões Sotheby's. A pedra foi encontrada na África e tem uma cor especial, descrita pelos joalheiros como "luxuoso amarelo vívido", muito difícil de ser adquirida por um diamante. O diamante é segurado por um pendente em formato de flor em um colar, mas pode ser retirado da corrente e ser usado como um broche. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.