Diana 'pensou em se casar com médico', diz ex-mordomo

O ex-mordomo da princesa Diana, Paul Burrell, declarou, durante um depoimento à Justiça britânica nesta segunda-feira, que a princesa pensou em se casar com o cirurgião cardíaco Hasnat Khan, que foi seu namorado entre 1995 e 1997. De acordo com Burrell, Diana conversou com ele sobre uma tentativa de organizar uma cerimônia particular para o casamento. Segundo o ex-mordomo, que trabalhou com a princesa por mais de dez anos, não se sabe se Khan tinha conhecimento sobre estes planos. Burrell afirmou ainda que chegou a conversar com o padre de sua paróquia sobre um possível casamento entre uma mulher cristã e um homem muçulmano. "Diana estava mais apaixonada por ele que por qualquer outro homem", disse Burrell durante o depoimento. Segundo o ex-mordomo, os dois tiveram "um relacionamento extremamente sério" que durou dois anos. Ele disse que, durante este período, Khan visitava o Palácio de Kensington - residência de Diana em Londres - com freqüencia, até a separação do casal, em julho de 1997. Diana, que tinha se divorciado do príncipe Charles em 1992, morreu em um acidente de carro, ao lado de seu último namorado, Dodi Al-Fayed e do motorista Henri Paul, em Paris, em agosto de 1997. Dodi Além de prestar depoimento sobre os sentimentos da princesa com relação ao cirurgião, Burrell afirmou ainda que não acredita que Dodi Al-Fayed era "o homem da vida" de Diana. De acordo com Burrell, o relacionamento era "uma amizade muito nova que se desenvolveu para algo mais", disse. "Era um relacionamento de apenas 30 dias. A princesa tinha acabado de terminar o relacionamento com alguém que gostava muito. Eu sei disso porque estava lá e vi", afirmou o ex-mordomo. Sobre o aparente anel de noivado que Dodi teria dado à Diana, "não era um anel de noivado, mas um símbolo de amizade", disse. O ex-mordomo afirmou que Diana tomou o cuidado de usar o anel no quarto dedo de sua mão direita, e não esquerda, para não causar a impressão errada sobre o uso da jóia. Segundo Burrell, Diana teria dito: "Preciso de casamento assim como preciso de uma alergia". Burrell afirmou ainda que, caso estivesse ficado noiva de Al-Fayed, Diana teria contado a sua amiga íntima, a embaixatriz brasileira Lucia Flecha de Lima, ou "alguém em quem ela confiasse como confiava em mim", disse. O novo inquérito sobre as mortes da princesa Diana e de seu namorado, Dodi Al-Fayed, num túnel de Paris, foi reaberto há mais de três meses e está previsto para ser concluído em março. Burrell deve continuar a ser interrogado, em particular sobre uma nota da princesa Diana enviada a ele que teria dito que o príncipe Charles "planejava um acidente" com o carro dela. O mordomo também deve ser interrogado sobre uma conversa que teve com a rainha Elizabeth 2ª, em que teria recebido o seguinte alerta: "Existem forças em ação neste país sobre as quais não temos conhecimento". Em 2002, Burell, que trabalhou mais de 20 anos para a família real, foi inocentado da acusação de ter roubado pertences da princesa Diana.