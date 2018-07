Diante de cenário, Dilma já esperava desfecho de Lugo, diz fonte A presidente Dilma Rousseff foi informada do impeachment do presidente paraguaio, Fernando Lugo, antes de encerrar a Rio+20 nesta sexta-feira e, diante do cenário, já esperava esse desfecho para a crise, disse à Reuters uma fonte do Palácio do Planalto.