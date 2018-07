Diária de hotel no Rio para Espanha x Chile custa mais que para final da Copa

Já uma diária em São Paulo para assistir a abertura da Copa no dia 12 de junho custará cerca de metade dos valores cobrados para o jogo da campeã mundial Espanha contra o Chile e da final no Maracanã.

De acordo com o levantamento, a data do mais elevado preço médio de hospedagem entre as 12 cidades-sede da Copa do Mundo é o dia 18 de junho, quando vão jogar no Maracanã a campeã mundial Espanha contra o Chile, pela segunda rodada do grupo B.

O valor médio de uma acomodação no Rio de Janeiro nessa data é de 1.519 reais, de acordo com o Trivago. Esse valor é 5 por cento mais caro que uma hospedagem, a valores atuais, para a final da Copa do Mundo. Ainda com adversários indefinidos, a decisão do Mundial tem acomodações custando hoje 1.441 reais em média.

Uma hospedagem em Salvador no dia 13 de junho, para assistir a revanche da final da Copa da África do Sul entre Espanha e Holanda, está mais barata que a data reservada para o jogo entre espanhóis e chilenos e que para a final da Copa do Mundo: 947 reais.

Segundo a pesquisa, a rede hoteleira parece não estar muito animada com partidas envolvendo seleções de menor expressão e com poucas chances de brilhar no Mundial do Brasil.

A hospedagem mais barata para a Copa do Mundo foi verificada no dia 19 de junho, na cidade de Natal, onde jogarão Japão e Grécia. Nessa data, a hospedagem na capital potiguar para ver o jogo válido pelo grupo C da Copa custa 468 reais.

A acomodação na cidade de São Paulo para assistir o jogo de abertura do Mundial, em 12 de junho entre Brasil e Croácia, custará 775 reais, quase metade do custo médio de uma diária no Rio para acompanhar a final.

Com a procura maior por vagas, os hotéis das cidades-sede aproveitam para aumentar os preços das suas diárias durante a Copa, segundo o levantamento.

Em Salvador, por exemplo, o valor médio das acomodações para qualquer noite de junho antes do início da Copa é de 281 reais e, no Rio de Janeiro, as tarifas para este mesmo período são, em média, de 430 reais.

Durante a Copa, esses valores ficam maiores e o preço médio no Rio de Janeiro passa para 1.142 reais, enquanto em Salvador salta para 881 reais.

Segundo a pesquisa, depois do fim do Mundial os preços das diárias nos hotéis dessas cidades voltam a cair. Já no dia seguinte à final, uma diária no Rio de Janeiro baixará para 517 reais e em Salvador para 265 reais.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)