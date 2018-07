Diário mal-humorado

Nem sei se cabe tudo que testemunhei no Cinemark Pátio Higienópolis, no último domingo. Conhecendo a área da bilheteria (no meio da praça de alimentação), comprei o ingresso para 'Oblivion' pela internet. Assim, só precisaria imprimir a entrada no terminal de autoatendimento. Mas não havia tal opção. Precisei retirar o ingresso na bilheteria, onde um único funcionário atendia a galera. Por orientação do cinema, furei a fila para isso. Na bombonnière, outra cena lamentável. De novo, só um atendente. Uma moça que comprou pipoca pela internet, também orientada pela casa, passou na frente de todos. Uma senhora chiou e elas bateram boca. O barraco seria evitado se houvesse mais gente atrás do balcão. Ao entrar na sala 6, confirmei a reclamação recente de uma leitora: antes da sessão, a sala já está escura. E a sinalização do lugar marcado é péssima. Ao sentar, odiei o espaço para as pernas. A poltrona em frente ainda tinha o encosto desregulado. Fiz o que pude para não bater com o joelho nela, mas era impossível. Para terminar, a luz do projetor estava vencida. Se o Divirta-se deixar, não retorno nunca mais.