'Diário Oficial' publica Lei do Programa Mais Médicos O Diário Oficial da União traz publicada nesta quarta-feira, 23, a Lei do Programa Mais Médicos. A norma foi sancionada ontem, 22, com um veto, pela presidente Dilma Rousseff, em cerimônia em Brasília. O programa prevê a contratação de profissionais brasileiros e estrangeiros para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS) em regiões com grande carência de médicos, como periferias de grandes cidades e municípios do interior do País.