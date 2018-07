DIAS DE FESTA Com a volta de Nina Becker após a gravidez, uma homenagem póstuma a Nelson Jacobina, e a comemoração dos dez anos de carreira, Orquestra Imperial faz shows de lançamento do disco 'Fazendo As Pazes Com o Swing'. Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (18) e sáb. (19), 21h30. R$ 6/R$ 24 (esgotados). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.