Dicas para começar

A maior vantagem dos cursos online é que você pode fazer as atividades em qualquer lugar, a qualquer hora - basta estar conectado à internet. Mas é preciso separar um tempo para o estudo e dedicar-se integralmente ao aprendizado neste momento. Evite distrações de qualquer tipo.

2. Como saber quem é o professor?

Procure o máximo de referências na internet de pessoas que já fizeram o curso. A comunidade de internautas que adere aos cursos costuma participar de redes sociais no Orkut ou no Facebook. É possível até que algum aluno tenha comentado algo no Twitter, sobre a escola online ou o professor.

3. Qual deve ser meu equipamento básico para fazer um curso online?

É preciso ter um computador de mesa ou laptop com conexão à internet, de preferência banda larga.

4. Posso abrir qualquer arquivo?

É muito difícil que um arquivo de áudio, vídeo ou texto de uma aula - que foi produzido por uma escola ou professor confiável - contenha um vírus. Mas o risco sempre existe. Por isso, mantenha o antivírus e o Windows atualizados.