Diesel mais caro não muda tarifas intermunicipais em SP O reajuste nos preços da gasolina e do diesel não atingirá a tarifa nos transportes metropolitanos, pelo menos por enquanto. Embora o preço nas passagens de Metrô e trens da CPTM não sofram a influência da alta do preço dos combustíveis, o diesel impacta diretamente as tarifas dos ônibus intermunicipais, mas o governo estadual só anunciará o aumento das passagens em abril, juntamente com os novos valores para trens e Metrô.