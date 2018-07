Diesel menos poluente já está à venda no País Já está no mercado nacional o novo diesel S-50 - com limite de 50 partes por milhão (ppm) de enxofre -, menos poluente que os demais combustíveis da mesma família. Segundo o diretor da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Allan Kardec Duailibi, três tipos de diesel são comercializados no Brasil, mas "agora haverá esforço de incentivar a venda do S-50". Segundo ele, os veículos mais antigos poderão usar o novo produto e os novos serão fabricados para utilização somente dos combustíveis do tipo S-50. A substituição do diesel mais poluente, definida em 2002 pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, deveria ter entrado em vigor em 2009, mas só começou a sair do papel depois da intervenção da Justiça.