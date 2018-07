Diesel menos poluente tende a ganhar mercado, diz executivo da Petrobras Com a perspectiva de renovação da frota de veículos pesados no Brasil nos próximos anos, a tendência é que o diesel S-500, atualmente mais barato e mais poluente, perca espaço para o S-10, mais caro e com menor teor de enxofre, disse um executivo da Petrobras nesta terça-feira.