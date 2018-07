Dieta faz 'orangotango mais gordo da Grã-Bretanha' perder 20kg

O orangotango até então considerado o mais gordo da Grã-Bretanha perdeu 20kg após uma mudança radical na sua dieta.

A fêmea de Orangotango Oshine pesava 100kg - o dobro do seu peso ideal - quando chegou ao centro de resgate Monkey World, em Dorset, vinda de Joanesburgo, na África do Sul.

O primata de 14 anos passara os últimos 13 sendo criado como animal de estimação e mimado com doces, balas e marshmallow.

"Quando ela chegou no centro, era obesa mórbida e corria o risco de desenvolver doenças cardíacas, coágulos no sangue, hipertensão e diabete", disse a diretora do centro, Alison Cronin.

"Com a nossa ajuda, ela deu uma reviravolta na sua vida."

Em 11 meses de tratamento, os funcionários do centro eliminaram da dieta do animal todos os doces e comidas processadas que antes faziam parte da sua alimentação rotineira.

Oshine tem feito exercícios que incluem escaladas em uma armação de 20 metros de altura.

A primata chegou mesmo a adotar um bebê orangotango, chamado Silvestre, que era mantido na "creche" do local.

Entretanto, os tratadores ressaltam que o orangotango ainda precisa perder mais 20kg para atingir um peso saudável.

"Espero que até o fim do ano Oshine tenha perdido peso suficiente para que possamos apresentá-los a um dos nossos grupos de orangotangos adultos, onde ele poderá ter a sua própria cria", diz Cronin.

