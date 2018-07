Dieta mediterrânea pode entrar na lista de patrimônios da ONU

Tom Kington / THE GUARDIAN LONDRES, O Estado de S.Paulo

As listas de patrimônios da humanidade da Unesco, que celebram locais que variam do lugar de nascimento de Buda à Torre de Londres, estão prestes a ser revigoradas por uma nova e incomum entrada culinária: a dieta mediterrânea.

A ruínas de castelos e templos gregos, entre outros patrimônios mundiais merecedores de proteção, a Organização das Nações Unidas está decidida a acrescentar uma salada de tomate e mozarela temperada com azeite de oliva virgem.

A dieta mediterrânea, com suas frutas e legumes frescos, peixe grelhado e muito azeite de oliva, muito apreciada na Itália, na Grécia e na Espanha, depende de votação final, em novembro, para figurar na lista menos conhecida de patrimônios culturais imateriais da Unesco, que cobre tradições orais, artes performáticas, práticas sociais, rituais e festivas.

Um prato de massa regado com uma taça de vinho poderá se juntar à lista de 178 experiências culturais que inclui o tango, o canto polifônico dos pigmeus aka da África Central e as rendas artesanais da Croácia. "Esse é um grande sucesso para nosso país, nossas tradições alimentares e nossa cultura", disse o ministro da Agricultura italiano, Giancarlo Galan.

Rolando Manfredini, funcionário de segurança dos alimentos da organização lobista de fazendeiros italianos Coldiretti, afirmou: "É um pouco estranho colocar uma dieta na lista e a primeira vez que eles fazem isso, mas faz todo sentido. Não se trata apenas de cultura; ela também nos permite viver mais e melhor." Segundo a organização, em razão da dieta mediterrânea, os homens italianos estavam vivendo 78,6 anos em média, e as mulheres, 84,1, acima da média europeia. Ainda segundo a Coldiretti, todos que aderem à dieta têm 13% menos probabilidade de sofrer as doenças de Parkinson e de Alzheimer e 9% menos de ter câncer.

Vantagens. Glenys Jones, da unidade de pesquisas em nutrição humana do Conselho de Pesquisa Médica da Grã-Bretanha, disse que quatro vantagens particulares deram à dieta seu bom nome: "Frutas frescas são uma maneira excelente de se obter minerais e vitaminas. O azeite de oliva é uma gordura monoinsaturada e um bom substituto para gorduras saturadas na culinária. A dieta é pobre em carnes vermelhas, mas usa peixes gordurosos que são uma fonte do ácido-graxo essencial ômega-3. E o conteúdo de fibras também é bom; a pessoa se sente mais saciada e, com isso, mais capaz de controlar o apetite." / TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK

PONTOS-CHAVE

Samba de roda

O samba de roda do Recôncavo baiano - mistura de música, dança e poesia trazidos por escravos africanos no século 17 - foi decretado patrimônio imaterial.

Tango

Trazido para América do Sul no início do século 20 por imigrantes europeus, o tango se tornou patrimônio imaterial em 2009. Uruguai e Argentina apresentaram a proposta.

Arte indígena

A Unesco também decretou como patrimônio imaterial a arte gráfica em urucum desenvolvida pela tribo Wajapi, que vive numa reserva no norte da região amazônica.