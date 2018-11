Dieta rica em frutos do mar ajuda a proteger a visão

Comer mais frutos do mar ricos em ácidos graxos ômega 3, como ostras, caranguejos e atum, parece desacelerar a degeneração macular avançada, uma causa comum de cegueira associada à idade, segundo um novo estudo publicado na revista científica Ophthalmology.

As descobertas são condizentes com pesquisas anteriores que já sugeriam que suplementos de ômega 3 e dietas com alta concentração da substância protegem a visão de algumas pessoas, diz o autor do estudo, Bonnielin Swenor, do Instituto do Olho Wilmer da Escola de Medicina John Hopkins.

"Nosso estudo mostra um efeito nutricional, que pessoas que tiveram uma dieta semanal mais rica em peixes e crustáceos ricos em ácidos graxos ômega 3 se mostraram significativamente menos propensos ao avanço da doença", diz Swenor.

O estudo incluiu 2.390 participantes com idades de 65 a 84 anos em Eastern Shore, Maryland (Estados Unidos). Eles preencheram um questionário sobre hábitos alimentares no ano anterior, incluindo a quantidade de peixes e crustáceos que comeram. E foram avaliados sobre degeneração macular.

Embora todos os participantes tenham consumido pelo menos um prato de peixe ou crustáceo por semana, 68 pessoas portadoras da doença, incluindo problemas vasculares e atrofia na retina, eram significativamente menos propensas a consumir altas quantidades de peixes e frutos do mar ricos em ômega 3.

Isso sugere que uma dieta rica em peixes ajuda a visão, diz Swenor. Outras 153 tinham a doença em estágio intermediário e 227 em estágios iniciais, enquanto 1.294 não tinham degeneração macular.

"É uma peça de evidência importante na história do ômega 3", diz Steven Schwartz, professor de oftalmologia no Instituto do Olho Jules Stein da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. "É biologicamente plausível que o efeito protetor seja do ômega 3, mas é importante ter em mente que há outros fatores potenciais em jogo, como genética e meio ambiente."

"O fato de ser consistente com outros relatórios publicados o torna mais crível", diz Ivana Kim, especialista em retina do Massachusetts Eye and Ear Infirmary. Ela adverte, porém, que o pequeno porcentual de pessoas no estudo com a doença em fase avançada (3%) pode levar a conclusões falsas.

Largar o fumo, controlar a hipertensão, comer verduras e nozes, e ver um especialista em retina se a pessoa já teve a degeneração macular diagnosticada são outras recomendações de estilo de vida que Schwartz diz oferecer a pacientes.

"Não recomendamos que pacientes consumam suplementos a seu bel prazer. O melhor é consultarem seu oftalmologista e obterem planos personalizados", recomenda Schwartz. / USA TODAY/ TRADUÇÃO DE CELSO. M. PACIORNIK