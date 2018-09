Dietas ricas em proteína podem afetar intestino Em um estudo feito com 17 homens obesos, cientistas britânicos descobriram que uma dieta rica em proteínas e pobre em carboidratos causa mudanças no intestino grosso que, com o tempo, aumentam o risco de câncer. O estudo, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, não é conclusivo, pois, além de ter sido feito com poucas pessoas, observou apenas mudanças em curto prazo. / REUTERS