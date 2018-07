Diferenças estaduais As diferentes culturas do Estado de São Paulo podem até passar despercebidas, mas não na festa Revelando São Paulo, no Parque do Trote, que as reúne todas por dez dias. A partir de hoje (14), 250 grupos, vindos de 200 municípios paulistas, contribuem com apresentações de música, bonecos gigantes, artesanato, culinária e até uma tenda cigana. Pq. do Trote.