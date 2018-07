Diferencial de preço entre café arábica e robusta aumenta em abril, diz Cepea O diferencial entre as cotações do café arábica e robusta no Brasil aumentou em abril, na medida em que os preços do primeiro estão ascendentes por conta da quebra de safra em função da seca em Minas Gerais e São Paulo, apontou o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) nesta terça-feira.