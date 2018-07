Diferentes grupos protestam em SP nesta quarta-feira A manhã desta quarta-feira, 19, segue com protestos em vários pontos de São Paulo, dando prosseguimento às manifestações iniciadas na semana passada pelo Movimento pelo Passe Livre (MPL) nas principais capitais do País. Lideram os protestos desta manhã, ativistas do Movimento Periferia Ativa e o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), que bloquearam mais cedo a Rodovia Régis Bittencourt nos dois sentidos e agora os ativistas seguem para o Terminal Campo Limpo.