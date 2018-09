Dificuldade para fazer declaração causa falha

Desconhecida, ignorada ou indeterminada. Essas palavras se revezam nas certidões de óbito cujas causas são mal definidas. Antes de uma investigação detalhada, caso a caso, elas podem ser traduzidas sobretudo de duas maneiras: falta de médico ou dificuldades no preenchimento das declarações de óbito pelos profissionais disponíveis.

Um caso claro de mau preenchimento complicou a liberação da certidão de óbito de Ernesto Cunha Oliveira, no município de Várzea da Roça, conta a irmã do rapaz, Maria Eleni Ferreira. O caso foi objeto de investigação acompanhada pelo Estado na quinta-feira.

Ernesto foi assassinado em fevereiro, aos 28 anos. A declaração de óbito foi preenchida pelo médico perito da cidade mais próxima onde o serviço era disponível. O perito anotou, como motivo da morte, a palavra "indeterminada". O mesmo perito registrou no documento, de forma inadequada, "perfuração por arma de fogo".

O caso deveria ter sido contabilizado como morte por causa externa.

"Agora devem dar como caso encerrado", disse a enfermeira Sandra Santos depois de conversar com a irmã do morto.

"Erro crasso." Questionado pelo Estado, o Conselho Federal de Medicina (CFM) negou que parte dos médicos seja incapaz de preencher adequadamente os documentos. O atual modelo dos formulários foi implantado há 34 anos.

"Não há falta de médicos nem incapacidade de se elaborar laudos. O que existe é a má distribuição de profissionais", respondeu o conselheiro José Albertino Souza, corregedor adjunto do conselho. "Outro problema é a pequena quantidade de profissionais ou mesmo a ausência de médicos em municípios pequenos e distantes, principalmente no Norte e Nordeste do País", disse o conselheiro. Na falta de um médico, os documentos são preenchidos pelos cartórios com base na declaração de duas testemunhas.

Famílias também podem optar por ir diretamente ao cartório. Nesses casos, a causa da morte aparece como desconhecida, ignorada ou indeterminada.

Apesar do que diz o conselheiro sobre eventuais erros dos médicos no preenchimento das declarações, cartilha distribuída pelo Ministério da Saúde, com o apoio do próprio CFM, cita casos de preenchimento incorreto do documento. "Um erro crasso e uma das formas mais comuns de preenchimento incorreto", segundo a cartilha, é declarar como causa da morte paradas cardíaca, respiratória ou cardiorrespiratória, consideradas diagnósticos imprecisos. Outro diagnóstico vago que engrossa as estatísticas das mortes por causa mal definida é a falência múltipla dos órgãos.

A coordenadora de informação e análise epidemiológica do Ministério da Saúde, Vera Barea, observa que nem todas as mortes ocorridas no Brasil chegam aos cadastros oficiais, da mesma forma como ocorre com os nascimentos.

A declaração de óbito é uma exigência para o sepultamento em cemitérios oficiais. Mas essa exigência não existe para sepultamentos clandestinos. O dado nacional mais recente, ainda de 2008, registra 1 milhão de mortes no País. Não há estimativa de sub-registro das mortes.

Mais câncer. De acordo com a coordenadora, as investigações sobre mortes com causas mal definidas, quando concluídas, têm elevado o porcentual das mortes por doenças do aparelho circulatório e por câncer. A maior parte delas aconteceu em casa, longe dos hospitais.

O trabalho de investigação começou em 2005, com um projeto-piloto em Sergipe, depois ampliado para todo o Nordeste. Os resultados do trabalho não aparecem na mesma proporção em todos os Estados.

A Paraíba foi o Estado que mais reduziu o porcentual das mortes por causa mal definida. Era o recordista no País em porcentual de casos registrados em 1995. A taxa, de 50,2% na época, caiu para 8,4%, em 2008. Em números absolutos, São Paulo é o Estado com o maior número de casos, seguido por Minas Gerais e Bahia. Em porcentual, a Bahia só perde para o Amazonas.