DigitalGlobe obtém licença para vender imagens em alta resolução

A DigitalGlobe, única provedora de imagens comerciais de satélite em alta definição nos Estados Unidos, recebeu uma licença do Departamento do Comércio dos Estados Unidos para começar a vender imagens com uma resolução de 40 cm, disse à Reuters o presidente-executivo Jeffrey Tarr.

A companhia norte-americana também poderá vender imagens com uma resolção de 25 cm seis meses após o lançamento do satélite Worldview 3, em agosto. Isso permitirá futuros usuários a identificar de um carro à sua marca.

"Significa que poderemos resolver novos tipos de problemas, e como resultado, aumentar nossos negócios", disse Tar, adicionando que a aprovação permitirá à companhia competir com imagens de alta resolução hoje coletadas por aviões, cerca de metade das quais é obtida com uma resolução de 30 cm ou mais.

A notícia poderá impulsionar as ações da companhia, que subiram desde meados de abril, quando a comunidade de inteligência dos Estados Unidos apoiou o pedido da companhia de vender imagens maiores.

(Por Andrea Shalal)

