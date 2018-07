Dilma abre 18 pontos e seria eleita no 1o turno, diz CNT/Sensus

Segundo o levantamento, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), Dilma tem 46,0 por cento das intenções de voto, enquanto Serra aparece com 28,1 por cento, e Marina Silva (PV), com 8,1 por cento.

Na pesquisa Sensus anterior, divulgada em 5 de agosto, Dilma tinha 10 pontos de vantagem, com 41,6 por cento das intenções de voto, enquanto Serra aparecia com 31,6 por cento e Marina Silva (PV), com 8,5 por cento.

A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais. Foram entrevistadas 2 mil pessoas, em 136 municípios de 24 Estados, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2010.

(Reportagem de Natuza Nery)