Dilma acompanha abertura do carnaval do Recife A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, compareceu hoje na abertura oficial do carnaval de Recife, que aconteceu na Praça do Marco Zero. Ela ficou no camarote oficial da prefeitura e não subiu ao palco. A ministra também não teve seu nome citado pelo apresentador do show de abertura, que contou com 600 batuqueiros de maracatu sob o comando do percussionista Naná Vasconcelos. A abertura do carnaval aconteceu sob muita chuva, mas o povo não arredou pé e lotou a praça. O governador Eduardo Campos (PSB) disse que a chuva era símbolo da prosperidade, "que é tudo que o mundo precisa neste momento". Os ministros da Saúde, José Gomes Temporão, e do Turismo, Luiz Barreto, também prestigiam o carnaval recifense.