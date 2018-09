Dilma acompanha Japão atenta à questão nuclear, diz ministro

"A presidente está extremamente preocupada com os efeitos, inclusive aqui, sobre a nossa política, toda essa questão da energia atômica, a energia nuclear", disse Carvalho a jornalistas, após participar, com Dilma, do lançamento do Fórum Direitos e Cidadania, no Palácio do Planalto.

O terremoto seguido de um tsunami que atingiu o Japão na semana passada tem causado vazamento de radioatividade na usina nuclear de Fukushima.

O Brasil possui duas usinas nucleares em atividade, em Angra dos Reis (RJ). Uma terceira central está em construção na mesma localidade e o governo tem planos de ampliar o parque atômico. A expectativa é de que nos próximos anos pelo menos duas novas nucleares sejam construídas no Nordeste.

Na segunda-feira, o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse que o risco nuclear no Japão não levaria o Brasil a rever seus planos no setor.

Carvalho ressaltou que é preciso acompanhar a extensão do problema no Japão antes de se definir as conseqüências.

"Ainda estamos observando. Não se sabe a extensão da questão japonesa. Só depois de ter uma análise mais profunda é que se pode pensar nas influências que o evento japonês terá na nossa política nuclear", disse Carvalho.

A tragédia japonesa levou a Alemanha, a Suíça e outros países da União Europeia a reavaliarem projetos de usinas nucleares.

(Reportagem de Leonardo Goy)