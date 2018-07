Dilma acompanhará socorro às vítimas das chuvas

Em dezembro do ano passado Dilma também inspecionou o trabalho de ajuda às vítimas das chuvas em Governador Valadares (MG). A previsão é que a presidente retorne para Brasília amanhã. Nesta sexta-feira ela está em Araguaína (TO) para participar de cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. Segundo a assessoria da Presidência da República, ela retorna hoje de Tocantins e somente amanhã embarca para Porto Velho.