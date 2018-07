Dilma afirma em Davos que emergentes terão papel estratégico no mundo A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta sexta-feira, em discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos (Suíça), que os países emergentes continuarão a ter papel estratégico no cenário mundial, ressaltando que o Brasil precisa e quer investimentos privados, nacionais e externos.