Dilma afirma que fará reforma ministerial antes do Carnaval

Dilma fez questão de afirmar, no entanto, que as mudanças não atingirão o ministro da Fazenda, Guido Mantega.

"No que se refere ao ministro Guido, pela vigésima ou trigésima vez eu reitero que o ministro está perfeitamente no lugar onde ele está", disse ao ser perguntada se ele permaneceria no cargo, diante da desconfiança do mercado e desgastes dentro do governo.

As substituições devem abranger principalmente ministros que pretendem disputar as eleições no ano que vem e precisam deixar seus cargos seis meses antes do pleito.

Dilma já deu início a conversas com aliados para discutir o desenho da reforma, mas não tem revelado nomes de substitutos.

"Essa reforma ministerial ela vai ter um período. Pretendo fazê-la do final de janeiro, metade de janeiro, até o Carnaval", disse a presidente durante encontro de final de ano com jornalistas no Palácio do Planalto.

"Eu não tenho uma reforma aqui (definida)", disse e evitou detalhar as mudanças.

As trocas mais aguardadas são das pastas consideradas cruciais pelo governo como a Casa Civil, e os Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Agricultura, Cidades e Saúde, que se transformou em vitrine do governo depois do programa Mais Médicos.