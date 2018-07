Dilma afirma que País deve 'olhar para si'

"O passado de escravidão retorna, sempre, como racismo, como tentativa de manter a hierarquia e os valores de uma sociedade superada", cita a segunda postagem sobre o tema. Em seguida, a presidente menciona: "...sociedade na qual negras e negros ocupam sempre a base da pirâmide social". Diante desse cenário, Dilma analisou que "é por isso que a exclusão racial e a exclusão social viraram uma coisa só."

De acordo com o que publicou a presidente no Twitter, "a efetiva igualdade racial apenas será conquistada com políticas afirmativas de promoção de oportunidades para negros e negras". Em seguida, Dilma disse: "Por isso, promulguei a Lei de Cotas nas universidades". "Por isso, assinei mensagem ao Congresso encaminhando projeto de lei que reserva 20% das vagas do serviço público federal p/ negros", citou no microblogue.