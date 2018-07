Dilma: Aloísio Teixeira fez do educar um compromisso A presidente Dilma Rousseff emitiu nesta segunda-feira nota de pesar pelo falecimento do educador Aloísio Teixeira, ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). "Hoje, a educação brasileira perdeu um de seus importantes pensadores e colaboradores, o professor Aloísio Teixeira. Um brasileiro que abraçou a educação como grande instrumento de transformação da sociedade e fez do exercício de educar um compromisso de vida, como mostrou seu trabalho à da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lamento profundamente sua morte e associo o meu pesar ao dos seus familiares, colegas e alunos", disse a presidente na nota.