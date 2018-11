DILMA ANO2-Agricultura se molda à presidente e deve ganhar força

Importantes figuras do agronegócio avaliam que o ministério vai recuperar poder em 2012, e pedem que esse reforço venha por meio de dotação orçamentária compatível com a importância do setor, que responde por quase metade das exportações do Brasil.

A consolidação do novo titular da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho (PMDB), depois de um início difícil devido ao seu afastamento para tratamento de um câncer, é vista como fundamental para que o ministério possa retomar força e superar problemas históricos, que muitas vezes fogem do escopo da pasta, como é o caso da logística.

O ministro, que voltou ao comando da Agricultura ao final de novembro após receber alta hospitalar, foi líder do governo no Congresso antes de assumir o cargo e é amigo de Dilma, atributos que deverão colaborar para o desempenho de um quadro técnico considerado competente, que pode compensar a pequena experiência de Mendes Ribeiro no setor - ele mesmo se considera um político e está em seu quinto mandato como deputado.

"O Ministério da Agricultura ganha força porque o ministro é amigo pessoal da Dilma, e no nosso Estado essa coisa é muito relevante. Se o ministro for um ministro que não tem presença, o ministério é enfraquecido. Ele foi escolhido pela amizade de mais de 20 anos (com Dilma), ele conversa com ela a hora que quiser", disse o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, um dos poucos técnicos que esteve à frente do ministério até hoje e que sofreu na pele as dificuldades de não ser um político.

"Ele está levando gente boa para trabalhar com ele, e isso dá alguns sinais... Como bom gestor, ele vai botar ordem na casa", acrescentou Rodrigues, destacando que o ministério precisa planejar uma estratégia de médio e longo prazo, até para que a agropecuária brasileira possa cumprir o que o mundo espera dela nos próximos anos, ou seja, elevar sua produção para atender o consumo crescente de alimentos nos países emergentes.

As afirmações de Rodrigues, atualmente coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, uma das vozes mais respeitadas do setor, foram feitas em resposta a uma pergunta da Reuters sobre eventual perda de poder no ministério, com questões relacionadas ao etanol, por exemplo, virando muito mais assunto da ANP (Agência Nacional de Petróleo) do que da Agricultura, em meio a denúncias de corrupção na pasta.

Mendes Ribeiro, vale lembrar, assumiu o lugar de Wagner Rossi, que deixou o cargo após acusações feitas por um ex-diretor da Conab de que o ex-ministro teria oferecido propina a um funcionário em troca de silêncio sobre irregularidades no órgão.

REFORMA

"O Ministério da Agricultura, coitado, está sendo vítima de situações inusitadas, algumas evitáveis e outras não. E a conclusão é que ficou um ministério com muito menos poder do que houve no passado, a própria parte de energia, pesca, floresta plantada... deveriam ser capitaneadas pelo Ministério da Agricultura", citou o presidente da Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais), Carlo Lovatelli, lembrando de temas que deixaram o guarda-chuvas do ministério.

Para o dirigente da Abiove, por outro lado, a presidente Dilma com sua "discrição extremamente interessante" está fazendo as coisas acontecerem com sua visão técnica, como no bom encaminhamento do novo Código Florestal, um tema fundamental para o desenvolvimento da agropecuária brasileira.

Ele disse ainda que o modo da presidente conduzir assuntos polêmicos, buscando sempre convergências, pode beneficiar a Agricultura em uma reforma ministerial, prevista para o início de 2012. A Agricultura poderia incorporar algum outro ministério, se o Planalto optar por uma racionalização.

A condução das reivindicações do setor com um viés extremamente técnico, aliás, foi citada pelo diretor-geral da Associação dos Exportadores de Cereais (Anec), Sérgio Mendes, como uma das marcas da Agricultura, algo que permitiu que os trabalhos que dependiam da pasta não parassem mesmo durante o processo desgastante de cerca de 30 dias que culminou com saída de Rossi.

"A Anec considera o Ministério da Agricultura como o maior aliado em todos os pleitos que ela tem... é como se fosse uma extensão da própria Anec, quando eles precisam emitir um regulamento, eles também nos consultam", disse Mendes, lembrando ainda que sem a atuação técnica da Agricultura muitos assuntos importantes para o setor, incluindo aqueles que fogem da atuação do ministério, como a dragagem do porto de Paranaguá (PR), não teriam sido resolvidos.

O diretor da Anec avalia que um ministério mais forte e a capacidade de Dilma de tocar as questões de forma técnica podem ajudar o país, por exemplo, a transpor uma barreira importante para que se firme como grande exportador de milho.

Segundo ele, sem a viabilização de hidrovias, como a Teles Pires-Tapajós e a Tocantins-Araguaia, que barateariam as exportações de grãos pelo Norte do país, o Brasil jamais será um grande exportador do cereal e continuará dependente de subvenções do governo para o frete.

"Acho que o ministério está ficando mais forte, ou pelo menos mais autêntico, mas isso o tempo dirá, tem muita coisa que precisa ser consertada no ministério", ponderou o presidente da Abiove, citando a necessidade de a pasta contar com mais recursos, até porque "seguramos a balança comercial deste país".

SUPERAÇÃO

Em entrevista à Reuters, Mendes Ribeiro disse não se considerar mais privilegiado do que os colegas, pelo fato de ser amigo de Dilma.

Para ele, orçamento melhor "se busca", e esses recursos serão necessários para que o ministério possa pôr em prática seus planos de realizar concursos públicos para reforçar a defesa sanitária do país e a atuação da Agricultura nas negociações comerciais, uma vez que alguns produtos como a carne nacional ainda enfrentam barreiras técnicas.

Questionado se via limites orçamentários para implantar seus projetos, ele simplesmente afirmou:

"Tem gente que acha limites pra tudo. Eu tive um segundo tumor e fiquei vivo".