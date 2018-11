DILMA ANO2-Eleição de 2012 servirá para base mostrar força

"Se você não arrisca na eleição municipal, você cria dois problemas. Um é de renovação dos quadros do partido", disse Ricardo Ismael, cientista político da PUC do Rio de Janeiro.

"O outro", acrescentou, "é que só é possível negociar com o PT mais espaço no governo, e até eventualmente um espaço na chapa presidencial, se você mostrar força, e se você sair coligado não mostra força."

Neste cenário em que partidos aliados buscam lançar candidaturas próprias em capitais importantes, duas legendas se destacam: o PSB, do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e o PSD, do prefeito paulistano, Gilberto Kassab.

O primeiro foi um dos partidos que mais cresceu na eleição do ano passado, elegendo seis governadores, quatro deles na região Nordeste, onde tanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto Dilma tiveram expressiva votação.

O segundo nasceu este ano, já como terceira maior bancada da Câmara dos Deputados, e disputará no ano que vem sua primeira eleição. As duas legendas vêm, inclusive, se aproximando. Campos compareceu ao lançamento da bancada do PSD em Brasília e as duas legendas têm trabalhado juntas nas discussões de alguns temas no Parlamento.

"O PSB pode se aliar ao Kassab de forma a ter mais municípios, a ter mais força", disse o cientista político Carlos Melo, do Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa. Para ele, os socialistas podem ganhar musculatura com essa aliança com vistas a fazer frente ao PMDB na coalizão de Dilma e até para um voo próprio em 2014.

"Quanto mais fraco o PT sair de 2012, mais suscetível à pressões e à negociações em 2014. Quanto mais forte, o contrário", acrescentou Melo. "A questão é que os partidos da base não estão fracos como estavam no passado."

HEGEMONIA PETISTA

Duas disputas importantes, especialmente por serem travadas no Nordeste, são as das prefeituras de Fortaleza e do Recife, em que o PSB ensaia rivalizar com o PT, que governa as duas cidades.

Na capital pernambucana, o prefeito petista João da Costa deve disputar a reeleição, mas pode ter de enfrentar o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho (PSB), que mudou seu domicílio eleitoral de Petrolina para a capital. Atualmente, o PSB compõe a base de apoio a João da Costa e o PT pertence à coalizão que apoia Eduardo Campos no Estado.

Já em Fortaleza, a aliança entre os dois partidos está indefinida. O PT afirma que terá candidato próprio, após ter eleito Luizianne Lins por duas vezes, com ajuda do PSB. Mas ala liderada pelo ex-governador Ciro Gomes, defende candidatura própria.

Para Melo, do Insper, outro fator que ajuda a explicar a determinação de alguns partidos da base em lançar voos solos é o descontentamento com uma "hegemonia" petista nas alianças.

"O PT quer a cabeça de chapa em vários lugares, raramente cede a vice, raramente cede na composição", disse Melo, para quem a busca dos petistas pela liderança nas coligações já em 2012 visa a manutenção do controle do partido na eleição presidencial.

Em Porto Alegre, por exemplo, o PCdoB tem uma candidatura competitiva, a da deputada federal Manuela D'Ávila. O PT local, no entanto, já anunciou a pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Adão Villaverde, o que complica a adesão dos comunistas a uma aliança com o PT em cidades como São Paulo e Salvador.

OPOSIÇÃO

Para os partidos de oposição a Dilma, especialmente o PSDB, o desafio será, além de vencer em grandes capitais, o de buscar novos interlocutores dentro da própria base governista.

Para o analista Rafael Cortez, da Tendências Consultoria Integrada, alianças com partidos que formam a base de Dilma podem fortalecer a posição tucana em 2014, num eventual cenário em que a situação econômica venha a estar desfavorável e o governo estiver enfraquecido.

"Agora, se for o contrário, num cenário em que a economia caminhar bem, o governo vai ser sempre o favorito", ressalvou.