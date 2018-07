Dilma antecipa retorno do Chile e vai ao RS nesta tarde A presidente Dilma Rousseff fez novo contato com o governador Tarso Genro avisando que antecipará o seu retorno do Chile - onde participa de reunião da Comunidade de Estados Latino Americanos e Caribenhos com a União Europeia - e irá até a cidade gaúcha de Santa Maria, para prestar solidariedade aos familiares das vítimas do incêndio que atingiu a boate Kiss.