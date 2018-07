Dilma anuncia ampliação de trecho da BR-280 em SC com investimento de R$972 mi A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta sexta-feira que o Ibama concedeu licença de instalação para duplicação de trecho da BR-280 entre São Francisco do Sul a Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e que a ordem de serviço para a obra será assinada na próxima semana, em Brasília.