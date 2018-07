Dilma anuncia investimento de R$2,9 bi em mobilidade urbana em Pernambuco

O anúncio foi feito ao lado do governador Eduardo Campos (PSB), seu eventual adversário nas eleições de 2014, durante cerimônia de conclusão da plataforma de petróleo P-62, da Petrobras. Esse foi primeiro encontro público dos dois no Estado desde que o PSB desembarcou do governo, em setembro.

O investimento prevê 1 bilhão de reais para o anel viário da região metropolitana do Recife e 1,9 bilhão de reais na construção de corredores exclusivos de ônibus, Veículo Leve Sobre Trilhos (VLTs) e corredor de transporte público por via fluvial, em parceria com o governo de Pernambuco e a Prefeitura do Recife.

"Se a gente não investir em mobilidade urbana, as cidades vão virar um caos", disse Dilma, que tem viajado pelo país nos últimos meses para anunciar investimentos na melhoria do transporte urbano, uma das principais demandas dos manifestantes que participaram dos protestos em junho em diversas cidades.

Em discurso após fala de Campos, Dilma fez questão ainda de ressaltar o empenho do governo federal em relação ao Estado do seu provável adversário. "Temos tomado decisões fundamentais em favor do desenvolvimento de Pernambuco e do Nordeste", disse.

A presidente viajou a Pernambuco para a inauguração da P-62, a primeira obra dessa modalidade realizada em Ipojuca, com capacidade de produzir 180 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás quando estiver em operação no campo de Roncador, na Bacia de Campos.

Dilma também visitou as obras da Refinaria do Nordeste (Rnest), também conhecida como Abreu e Lima, localizada dentro do Complexo Portuário de Suape, litoral de Pernambuco, com previsão de iniciar as operações em novembro de 2014.

Segundo a presidente, com os investimentos no setor o país caminha para se tornar um grande produtor e processador de petróleo. Atualmente, o Brasil precisa importar derivados de petróleo, que são vendidos abaixo do custo no mercado interno, em operações que têm prejudicado os resultados financeiros da Petrobras.

"Com essa refinaria, estamos dando mais um passo para que nosso país seja um grande produtor e um grande transformador de petróleo", afirmou.

(Por Maria Pia Palermo, no Rio de Janeiro)