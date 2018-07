Dilma anuncia investimentos em São Paulo e faz afago aos paulistas

Ao lado do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, petista como ela, e do governador Geraldo Alckmin, do oposicionista PSDB, Dilma anunciou a disponibilização de 2,64 bilhões de reais do Orçamento da União para projetos de mobilidade urbana e combate a enchentes na capital paulista.

Poucos dias depois de ser oficializada candidata à reeleição, Dilma fez questão de dizer que o objetivo era "garantir mais benefícios para a população paulista".

No Estado que é o maior colégio eleitoral do país e onde ela tem tido um desempenho fraco nas pesquisas de intenção de voto, Dilma disse que "investimento em São Paulo é compromisso com o Brasil" e se referiu à capital como uma cidade que "encanta" e "orgulha" os brasileiros.

(Por Alexandre Caverni)