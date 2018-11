Dilma anuncia mais cinco ministros e inclui PSB na Esplanada

Foi escolhido Fernando Bezerra (PSB), secretário de Desenvolvimento de Pernambuco, para a pasta da Integração Nacional. Leônidas Cristino (PSB), prefeito de Sobral (CE), vai assumir a Secretaria de Portos.

Jorge Hage permanece na Controladoria-Geral da União (CGU).

A negociação que mais tomou tempo de Dilma foi com o Partido Socialista Brasileiro (PSB), que pela manhã esperava indicar os ministros da Integração Nacional e o Ministério de Portos acrescido de Aeroportos. Contudo, ao se reunir com os dirigentes do partido, a presidente comunicou que não criaria já uma estrutura específica para aeroportos e manteria a Secretaria de Aviação Civil sob o comando do Ministério da Defesa.

Para o lugar de Alexandre Padilha --nomeado ministro da Saúde-- na Secretaria de Relações Institucionais, Dilma convidou o deputado federal Luiz Sérgio (PT-RJ). Em 2007, ele chegou a ocupar a liderança do PT na Câmara dos Deputados.

A presidente eleita também nomeou um novo chefe para o gabinete de segurança institucional (GSI), o general de Exército José Elito Siqueira. Ele substituirá o general Jorge Félix.

Até agora, Dilma anunciou 35 ministros dos 37 existentes na Esplanada. Restam a serem divulgados os representantes da Secretaria Especial de Política para as Mulheres e do Ministério de Desenvolvimento Agrário.

