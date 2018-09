Dilma anuncia pacote de R$ 4,5 bi contra o câncer

Ao lado de atletas e artistas, a presidente Dilma Rousseff lançou ontem, no Teatro Amazonas, em Manaus, as bases do Programa de Prevenção e Tratamento do Câncer de Colo de Útero e de Mama. Com recursos orçamentários para serem liberados até 2014, deve custar R$ 4,5 bilhões ao governo federal. Prevê desde programas de prevenção de câncer até a ampliação no tratamento quimio e radioterápico.

O Amazonas é o segundo Estado no País em incidência de câncer do colo do útero, depois do Pará. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, as razões têm de ser estudadas, mas uma das metas do programa é reduzir drasticamente o número.

Um tom bem-humorado fez parte das falas dos artistas. A cantora Daniela Mercury contou que já teve câncer, e a apresentadora Hebe Camargo disse às mulheres que "se alguma de vocês procurar atendimento e não encontrar, mande uma carta para mim". Dilma também enfrentou um câncer, em 2009.