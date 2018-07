Dilma anuncia programa de assistência com foco em crianças

Chamado Brasil Carinhoso, o programa garante uma renda mínima de 70 reais a cada membro de famílias em situação de pobreza extrema que tenham pelo menos uma criança de entre 0 a 6 anos.

"Todos sabem que a principal bandeira do meu governo é acabar com a miséria absoluta no nosso país, mas nem todos sabem que historicamente a faixa de idade onde o Brasil tem menos conseguido reduzir a pobreza é infelizmente a de crianças de 0 a 6 anos", disse a presidente em pronunciamento transmitido neste domingo.

Dilma afirmou que o programa, que será estabelecido por meio de parceria entre os governos federal, estaduais e municipais, tem enfoque nacional, mas irá dedicar "atenção especial" a crianças das regiões Norte e Nordeste, as mais pobres do país.

Em outra frente, o programa prevê ainda a construção de creches para essas crianças e a ampliação de convênios com entidades públicas e privadas para aumentar o acesso.

"Creche significa mais que um teto ocasional para essas crianças. A creche significa saúde, educação, comida, conforto, lazer e higiene", declarou a presidente.

Dilma afirmou que deve ser lançado ainda um "amplo" plano de combate à anemia e que serão disponibilizados remédios contra asma nas farmácias populares. O terceiro eixo do Brasil Carinhoso pretende ampliar a cobertura dos programas de saúde a crianças nessa faixa etária.

Na última semana, Dilma foi escolhida pela revista Forbes a segunda mãe mais poderosa do mundo, apenas atrás da secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton. Dilma iniciou seu pronunciamento lembrando que é a primeira mulher eleita presidente do país.

"É a primeira vez que nosso país tem uma presidenta. Uma mulher que é filha, mãe, e avó", afirmou.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)