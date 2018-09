Dilma anuncia programa de escolas técnicas para março

O novo Programa de Financiamento Estudantil (Fies) fará parte do Pronatec, de acordo com a Agência Brasil. "Assim, também o estudante do ensino médio vai poder ter seu financiamento para estudar em escolas técnicas privadas. Nós estamos criando novas condições para que o jovem conclua o ensino médio mais bem preparado, com diploma de curso técnico debaixo do braço", afirmou a presidente Dilma Rousseff no programa semanal de rádio Café com a Presidenta que foi ao ar hoje.

Dilma ressaltou o valor da participação dos jovens no mercado de trabalho e disse que o governo deseja também desenvolver o ingresso ao ensino médio em período integral - em um turno, o aluno aprende a grade tradicional e, em outro, um trabalho. Para o trabalhador, o Pronatec prevê cursos de formação profissional com carga horária a partir de 160 horas.