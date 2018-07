Dilma anuncia quatro novas universidades federais A presidente Dilma Rousseff anunciou hoje a criação de quatro novas universidades federais - a do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), a do Sul da Bahia (Ufesba), a do Oeste da Bahia (Ufoba) e a da Região do Cariri (UFRC), no Ceará - como "instrumento de redução das desigualdades". Ao todo, essas instituições contarão com 17 campi, sendo que 12 deles serão novos - o restante será herdado de outras federais. O governo prevê que elas iniciem suas atividades até 2014 e deve investir R$ 604 milhões na implantação das instalações.