Dilma admitiu que se equivocou ao anunciar na segunda-feira, em Itaboraí (RJ), que a Petrobrás investirá R$ 85 bilhões em 2010. Ela disse que, no evento no Complexo Petroquímico do Rio, foi informada de que o valor do investimento da Petrobrás em 2002 foi de R$ 20 bilhões e, em 2010, será entre R$ 80 bilhões e R$ 85 bilhões. "Não me deram o número exato. Mas isso não tem a menor importância."