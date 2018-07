Dilma anuncia R$ 1 bilhão para metrô de Porto Alegre A presidente Dilma Rousseff confirmou hoje que o governo federal investirá R$ 1 bilhão, a fundo perdido, na construção do metrô de Porto Alegre, no Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul. A União também vai disponibilizar financiamentos de R$ 750 milhões, com juros subsidiados, para a prefeitura da capital gaúcha e o governo do Estado entrarem com suas contrapartidas no projeto. O custo total previsto é de R$ 2,45 bilhões.