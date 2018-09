Dilma assina convênios para construção 718 creches

Segundo o Ministério da Educação (MEC), serão gastos 800 milhões de reais para construção das creches, que fazem parte do Proinfância, cujo objetivo é colocar em operação 6 mil escolas infantis em todo país ao custo de aproximadamente 6 bilhões de reais.

"Hoje estamos aqui para aumentar a aceleração do resgate das crianças brasileiras", disse Dilma em discurso. "Seremos bem-sucedidos se ao fim ou no meio desse processo de desenvolvimento do Brasil os maiores beneficiados sejam as crianças e os jovens", acrescentou.

A presidente arrancou aplausos dos prefeitos ao anunciar a edição de uma MP que garanta o repasse de recursos do MEC para o custeio das creches mesmo que elas ainda não estejam cadastradas pelo FNDE.

Normalmente, as prefeituras precisam aguardar meses para receber a verba até que o governo tenha certeza de que a escola está funcionando dentro dos padrões exigidos pelo Executivo.

O MEC não soube informar quando a MP será enviada ao Congresso e nem qual o valor que será gasto pelo governo para garantir o funcionamento das creches.

(Por Jeferson Ribeiro)