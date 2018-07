Dilma assina decreto da Lei de Cotas A presidente Dilma Rousseff assinou ontem o decreto que regulamenta a Lei de Cotas, sancionada no fim de agosto. Segundo o Ministério da Educação, o detalhamento das regras e o cronograma de implementação do novo sistema de distribuição de vagas no sistema federal de ensino superior serão publicadas segunda-feira, no Diário Oficial da União.