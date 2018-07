Dilma assina medida que dá poderes à ANP para regular etanol A presidente Dilma Rousseff assinou nesta quinta-feira uma medida provisória que muda a classificação do etanol de "produto agrícola" para "combustível", o que abre espaço para que a Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP) regule a comercialização, a estocagem, a exportação e a importação do produto, informou uma fonte do Palácio do Planalto.